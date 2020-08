B&B De Plukboerderij en De Frimethe aangepast aan bezoekers met autisme Ben Conaerts

31 augustus 2020

16u46 0 Schelle Een twintigtal vakantieplekjes in de provincie Antwerpen is nu aangepast aan bezoekers met autisme. Het gaat onder meer om B&B De Plukboerderij in Schelle en B&B De Frimethe in Boechout.

De logies lieten zich screenen door experte Sien Depoortere van Toerisme voor Autisme. Dat resulteerde telkens in een visueel stappenplan. Elk plan zoomt in op de heen- en terugreis, het onthaal, de kamers en de activiteiten in en rond de verblijfplaats. Kleurenfoto’s, kaartjes, pictogrammen en korte beschrijvingen zorgen voor meer verduidelijking. Het stappenplan reduceert stress en biedt een handige houvast voor, tijdens en na de trip. Niet alleen voor de gast met autisme, maar ook voor diens reisgenoten. Daarbovenop bieden sommige logeerplekken extra service aan, zoals prikkelarme ruimtes of attributen die je helpen ontspannen tijdens je verblijf.

Het project kwam tot stand binnen het actieplan ‘Drempelvrij Toerisme’ van Toerisme Provincie Antwerpen. Het aanbod aan autismevriendelijke logies zal de komende jaren ongetwijfeld verder groeien. Met de gids ‘ASStrid op vakantie. Geef gasten met autisme een warm welkom’ moedigt Toerisme Provincie Antwerpen andere ondernemers aan om hun logies autismevriendelijk(er) te maken. Van kleine ingrepen in de accommodatie tot een doordachte communicatie: de handleiding bevat tientallen - vaak verrassend eenvoudige - tips voor een gastvrij onthaal.

Je downloadt de stappenplannen van de autismevriendelijke logies op www.provincieantwerpen.be, met de zoekterm: ‘autismevriendelijke vakanties’.