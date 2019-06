Asbestplaten worden verwijderd: “Geen risico voor volksgezondheid” Ben Conaerts

12 juni 2019

16u02 0 Schelle Vandaag is de aannemer in opdracht van de gemeente Schelle en Igean van start gegaan met het verwijderen van asbestcementplaten van de bedrijfsgebouwen aan de Frans Cretenlaan 50. Zowel de aannemer als IGEAN ziet erop toe dat gedurende de volledige periode van de werken de strikte en geldende normen worden nageleefd, zodat er geen risico voor de volksgezondheid ontstaat.

“Na inspectie van het dak is gebleken dat de golfplaten op het dak vrij intact zijn”, klinkt het. “Dit houdt in dat ze geen risico vormen voor de volksgezondheid en eenvoudig in zijn geheel kunnen worden verwijderd. Indien bij de verwijdering toch platen zouden breken, zal de aannemer de stukken fixeren om te voorkomen dat asbestdeeltjes verspreid worden.”

De asbestverwijdering gebeurt volgens de wettelijke bepalingen. In de praktijk zal de aannemer de golfplaten langs de binnenzijde losmaken en vervolgens omzichtig in de container plaatsen. De aannemer zal tijdens de asbestverwijdering de werf afsluiten om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Daarnaast zullen bij het begin van de werken luchtmetingen op en rond de werf uitgevoerd worden door een erkend labo om de concentratie van schadelijke vezels in de lucht te bepalen. Met behulp van een bemonsteringspomp wordt dan een persoonlijke meting, een meting in de omgeving binnen de werkzone én een meting in de omgeving buiten de werkzone uitgevoerd.