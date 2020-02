Exclusief voor abonnees Any (85) was getuige van dodelijke bominslag 75 jaar geleden: “Dat piepende, schurende geluid van een V1-bom vergeet ik nooit meer” Ben Conaerts

14 februari 2020

12u38 0 Schelle Op zaterdag 15 februari is het dag op dag 75 jaar geleden dat Schelle zijn zwartste oorlogsdag beleefde. Een V1-bom die vlak bij de Tuinlei en de Steenwinkelstraat neerkwam, maakte zeven dodelijke slachtoffers. Any Mampaey, nu 85, woonde er op een paar honderd meter vandaan en herinnert het zich nog levendig. “Pas jaren later besef je waar je aan ontsnapt bent.”

Na de komst van de geallieerden eind 1944 moest onze regio maandenlang de terreur van de zogenaamde V-wapens ondergaan. De Duitsers hadden de bedoeling om de haven van Antwerpen te treffen, maar hun bommen richtten ook verwoestingen aan in de rand rond Antwerpen, onder meer in Schelle. Tussen 14 november 1944 en 14 maart 1945 vielen er daar in totaal negen V1- en vier V2-bommen. Het trieste hoogtepunt vond plaats op 15 februari 1945, 75 jaar geleden. Een V1-bom die vlak bij de Tuinlei en de Steenwinkelstraat neerkwam, maakte zeven dodelijke slachtoffers en tien gewonden. Any Mampaey, toen 10 jaar, maakte deze gitzwarte bladzijde uit de Schelse geschiedenis mee.

