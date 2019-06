Amper 21 en al choreografe voor musical Bonnie & Clyde: “Bij elk nummer moet totaalplaatje kloppen” Ben Conaerts

26 juni 2019

15u34 0 Schelle Sandrine Wouters (21) uit Schelle is aangesteld als de choreograaf voor de musical ‘Bonnie & Clyde’, die eind september in première gaat. Haar verantwoordelijkheid is niet klein: “Elk nummer heeft een eigen gevoel en een eigen sfeer. Dat moet naar boven komen in de bewegingen.”

Sandrine Wouters is amper 21, maar als zij het woord neemt over dans, dan spat de passie en de vakkennis ervan af. Niet te verwonderen dus dat zij binnenkort haar vuurdoop mag maken als choreografe in de wereld van het theater. De makers van de musical ‘Bonnie & Clyde’, die eind september in première gaat, waren maar al te graag bereid om met haar samen te werken. “Ze zijn via-via bij mij terechtgekomen”, zegt Sandrine. “Ik vind het fantastisch dat ik mee aan deze productie kan werken. Ik heb nog niet zoveel ervaring als choreografe, maar je merkt wel dat iedereen heel respectvol met elkaar omgaat.”

Podium vullen

Met een dertigtal acteurs op het podium en muzieknummers uit de meest uiteenlopende genres is Sandrines taak niet eenvoudig. “Ik heb in samenspraak met regisseur Manu Jacobs alle choreografieën gemaakt. Elk nummer heeft een eigen gevoel en een eigen sfeer. Dat moet naar boven komen in de bewegingen. Bij elk nummer moet het totaalplaatje kloppen. Als er een grote groep op het podium staat, is het de uitdaging om iedereen een duidelijk traject te geven. Als het enkel om de twee hoofdrolspelers gaat, is het een kwestie van het hele podium proberen te vullen.”

Haar eigen ervaring als danseres komt daarbij goed van pas. Sandrine studeerde vorig jaar af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en mocht al meedansen in voorstellingen van onder meer Guy Cassiers en Sidi Larbi Cherkaoui. “Ik weet dus hoe het voelt om op een podium te staan en ik kan die ervaring en die stress die erbij komt kijken een beetje delen”, zegt ze. Verder geeft Sandrine dansles in dansstudio Swing in Wilrijk en in de Academie van Hamme. Van 1 tot 5 juli en van 5 tot 9 augustus geeft ze ook het danskamp in Niel.

‘Bonnie & Clyde’ gaat in première op 27 september in het Zuiderpershuis. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 25 euro via de website www.bso-producties.be.