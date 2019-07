Alle sociale woningen krijgen tegen eind 2020 dakisolatie Ben Conaerts

12 juli 2019

17u58 0 Schelle De Sociale Bouwmaatschappij van Schelle is volop bezig met de dakisolatie van alle gebouwen in haar patrimonium. De vierde fase van het project start in september dit jaar.

“Ongeveer 13,25 procent van ons woningbestand zijn sociale huurwoningen,” zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Onze Sociale Bouwmaatschappij heeft een programma uitgerold om tegen eind 2020 moeten alle daken te isoleren. Het project zal minimaal een energiebesparing opleveren van 25% en een CO2-reductie van 300 ton.”

Daarmee houdt het verhaal echter niet op. “De Raad van Bestuur heeft intussen ook principieel beslist om in het ASTER-project te stappen”, vervolgt Mennes. “Doel van dit Europees project is alle sociale woningen te voorzien van zonnepanelen. Ook dit zal een CO2-reductie opleveren van ongeveer 400 ton per jaar.”