Al 91 Schelse handelaars doen beroep op hinderpremie Ben Conaerts

02 mei 2020

18u20 0 Schelle Al 91 Schelse handelaars en middenstanders hebben een beroep gedaan op de hinderpremie van de Vlaamse regering. Die premie wordt voorzien voor ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen moeten sluiten.

Zaken die door de coronamaatregelen moeten sluiten, kunnen een beroep doen op een hinderpremie van 4.000 euro. Daarna wordt nog eens een schadevergoeding van 160 euro per sluitingsdag toegekend. In Schelle hebben al 91 handelaars en middenstanders op de steunmaatregelen een beroep gedaan. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 400.000 euro dat werd uitgekeerd.

“We juichen deze basisondersteuning van de Vlaamse regering ten volle toe”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Onze handelaars kijken echter uit naar een nieuwe fase in deze coronacrisis waarbij zij terug aan de slag kunnen. Door hun bedrijvigheid kunnen zij op hun beurt de technische werkloosheid afbouwen. Als gemeentebestuur werken we volop maatregelen uit om het lokaal winkelen aan te moedigen.”