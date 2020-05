A12 Shopping heropent: meteen lange wachtrij bij Action Ben Conaerts

11 mei 2020

18u21 0 Schelle Ook aan A12 Shopping langs de A12 in Schelle stond maandag een lange rij mensen aan te schuiven om te kunnen winkelen in de Action.

Het winkelcentrum had de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en dispensers met handgel voorzien. Verder stonden er dranghekken, plakten er stickers en hingen er linten om de shoppers de juiste richting uit te sturen. Dat bleek ook nodig, want al meteen in de voormiddag ontstond er een lange bij de Action. Wie de winkel absoluut binnen wilde, moest er een flinke wachttijd bijnemen. In sommige gevallen kon die zelfs tot een uur oplopen.