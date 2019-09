650 kinderen nemen deel aan scholenveldloop Ben Conaerts

25 september 2019

18u11 0 Schelle 650 kinderen uit Niel en Schelle hebben woensdagnamiddag deelgenomen aan de scholenveldloop. Die vond zoals gebruikelijk plaats aan de gemeentelijke sporthal van Schelle.

De veldloop – eigenlijk meer een stratenloop in de omgeving van het park – werd opnieuw georganiseerd door de dienst Vrije Tijd en de sportraad. Er kwamen zo’n 650 kinderen deelnemen uit basisschool De Parel en de Sint-Hubertusschool uit Niel en de gemeentelijke basisschool De Klim en de Sint-Lutgardisschool uit Schelle. De kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar liepen 600 meter en de kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar namen 800 meter voor hun rekening. Wie ouder was dan 12, kon een parcours van 3 kilometer afleggen. Omdat meedoen belangrijker is dan winnen, ontving elke deelnemer achteraf een verrassingspakket en medaille.