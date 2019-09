22 rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die bijna 100 km/u rijden op Antwerpsesteenweg Sander Bral

05 september 2019

17u03 0 Schelle Er zijn duidelijk nog heel wat weggebruikers die het nog niet gewoon zijn dat je op de zijrijbaan van de A12 nog maar vijftig in plaats van zeventig kilometer per uur kan rijden. 22 wegpiraten reden in augustus zo snel - honderd kilometer per uur - dat hun rijbewijzen onmiddellijk werden ingetrokken.

“Meer controles zullen volgen”, waarschuwde de lokale politiezone Rupel donderdag nadat het net bekend maakte hoeveel rijbewijzen er vorige maand werden ingetrokken op de Antwerpsesteenweg in Schelle. “In augustus moesten 22 bestuurders hun rijbewijs inleveren op de N177, de parallelweg van de A12. Ze reden meer dan 97 kilometer per uur op een weg waar maar vijftig is toegelaten.”

Naast het controleren op snelheid zet PZ Rupel, in samenwerking met PZ HEKLA en PZ Antwerpen, ook extra mensen in tijdens de werken en omleidingen op en rond de A12. “We dragen allemaal ons (bak)steentje bij aan de verkeersveiligheid.”