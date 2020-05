Exclusief voor abonnees “We zitten niet op ons tandvlees, we zijn kapot”: ouders van zwaar hulpbehoevende Thorben (7) slaken noodkreet Ben Conaerts

04 mei 2020

17u28 1 Schelle Als de coronamaatregelen al zwaar zijn voor u en mij, dan zijn ze dat zeker voor een gezin met een hulpbehoevend kind. Al bijna acht weken nemen Mano Janssen en Vicky Herbos bijna alleen de zorg voor hun zwaar gehandicapte, 7-jarige zoontje Thorben op zich. “We moeten continu met hem bezig zijn. We zijn stikkapot.”

Thorben is na een problematische geboorte zwaar hulpbehoevend. Hij kan niet praten, niet stappen, nauwelijks zelfstandig zitten en amper zien. Mano en Vicky doen alles wat ze kunnen om hun zoon de nodige levenskwaliteit te kunnen bieden. Normaal gaat Thorben naar school in Groenlaar in Reet en krijgt hij dagelijks verschillende therapieën, zoals logopedie, ergotherapie en kinesitherapie. Maar sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, staan Mano en Vicky er zo goed als alleen voor. En dat begint na meer dan zeven weken serieus door te wegen.

