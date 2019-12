“We moeten betalen voor iets waar we nog nooit van hadden gehoord”: zaakvoerder verwikkeld in dispuut over ‘billijke vergoeding’ Ben Conaerts

06 december 2019

17u19 0 Schelle De zaakvoerders van badwinkel Taps & Baths zijn in een dispuut verwikkeld omtrent de zogenaamde ‘billijke vergoeding’. Dat is een bedrag dat moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten. “We hadden hier nog nooit van gehoord, maar worden al meteen geconfronteerd met boeteclausules”, klinkt het. Zij willen alle startende ondernemers waarschuwen en hebben zelf een advocaat onder de arm genomen.

“In april van dit jaar openden we onze showroom van Taps & Baths op de Boomsesteenweg in Schelle”, vertelt zaakvoerder Lynn Ponette. “Gezien we van plan waren om muziek te spelen in onze winkel, deden we een aanvraag bij Sabam en betaalden we de nodige kosten. We dachten dat we daarmee alles in orde hadden gebracht. Maar enkele weken geleden kregen we opeens een zogenaamde ‘controleur van de billijke vergoeding’ over de vloer. Hij wees er ons op dat we niet volledig in orde waren en dat hij de nodige processen-verbaal zou opstellen. Intussen hebben we een afrekening binnengekregen van in totaal 253 euro, met boeteclausules die drie keer hoger liggen dan het te betalen bedrag. De billijke vergoeding zelf zou voor ons immers maar 67,73 euro bedragen.”

Aanvraagformulier

De billijke vergoeding is een bedrag dat wordt gevraagd voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Het is een vergoeding voor de uitvoerders van de muziek, in tegenstelling tot Sabam, waarbij de auteurs worden vergoed. Maar hoewel ze al sinds 1999 wordt geïnd, is de billijke vergoeding lang niet zo gekend als Sabam.

“Wij hadden er zelf nog nooit van gehoord”, zegt Ponette. “We hebben geen enkel probleem om artiesten te vergoeden voor hun werk. Maar we vinden het wel gek dat deze instelling geen enkele moeite doet om zich kenbaar te maken bij het grote publiek. Op hun website bvergoed.be schrijven ze dat ze aanvraagformulieren sturen naar bedrijven om zich te registreren, waarna zij de rekening kunnen sturen. In werkelijkheid hebben we echter nooit een formulier ontvangen.”

Advocaat

Taps & Baths heeft intussen een advocaat onder de arm genomen om de zaak juridisch aan te vechten. “We zijn te goeder trouw en zijn zeker bereid de billijke vergoeding betalen. Maar waarom zouden we een verhoging en een schadevergoeding moeten betalen, als we nooit een aangifteformulier hebben gezien? We willen ook andere startende ondernemers op de hoogte brengen van de ‘billijke vergoeding’, zodat zij zich in regel kunnen stellen zonder met boetes te worden bedreigd.”

Administratieve vereenvoudiging vanaf 2020

Bij Sabam beseft men dat de dubbele facturen soms voor verwarring kunnen zorgen. Daarom start de vennootschap samen met de Billijke Vergoeding vanaf 2020 met het platform Unisono. Dan moet wie muziek afspeelt op een openbare plaats, voor zowel Sabam als de billijke vergoeding, slechts één licentie aanvragen en slechts één factuur betalen. “Dat moet leiden tot administratieve vereenvoudiging, meer transparantie en een efficiëntere dienstverlening”, luidt het bij Sabam. “Door de betaling van één factuur vergoed je in één keer alle betrokken auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten. Verder kan je via Unisono online een simulatie laten maken van de kosten en je dossier op de voet volgen.”