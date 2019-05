‘Dag van het park’ boordevol muziek- en zangtalent Ben Conaerts

23 mei 2019

Schelle neemt op zondag 26 mei deel aan de ‘Dag van het park’. Van 14 tot 21 uur kan je in het park van Schelle terecht voor een familiedag met tal van activiteiten. Terwijl de kinderen zich uitleven op verschillende springkastelen of in de speeltuin, zorgen lokale verenigingen voor een hapje en drankje.

Tussen 14 en 17 uur staan lokale muziek- en danstalenten van het Instaporkest Schelle, Dance Duplex, muziekkapel Chiro en de strijkersklas van de Academie op het podium. Goochelaar Guinelli, halve finalist van Belgium’s Got Talent 2012, toont zijn kunsten tussen 17 en 19.30 uur. Doorlopend kan je jouw reflexen testen met de virtual reality-bril van Be-Alert.

’s Avonds staan er twee muziekgroepen op het podium. Om 17.30 uur brengt de groep Second Son Sam sfeervolle folkpop en rond 19.30 uur knalt coverband Tinne & The Oltmans de zomer op gang.

De toegang bedraagt 2 euro, maar kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis binnen.