Schadrac (9) herenigd met mama, Martha (78) en Victor (77) samen met dochter slachtoffer van brutale home-invasion en BK stokpaardrijden: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. “Om nu terug herenigd te zijn met mijn zoon: ik ben zó blij.” Na ruim drie uur onzekerheid, mocht Marie-Claire haar zoon terug in de armen sluiten op de zeedijk van Oostende. De jongen (9) raakte zaterdagmiddag vermist en werd pas uren later teruggevonden in ... Westende. Zo’n 12 kilometer verderop. “Ik bleef wandelen en liep verloren”, vertelt Schadrac.

LEES MEER

Volledig scherm Veiling kunstvoorwerpen in het kasteel van Paul De Grande © Benny Proot

2. Topantiquair en decorateur Paul De Grande (73) zet nog tot en met maandag de deuren van zijn pas verkocht kasteel in Snellegem open voor al wie geïnteresseerd is in kunst en antiek. Liefst 2.000 van zijn verzamelde objecten worden straks geveild: van antieken kasten tot een pluchen olifant. “Sommige spullen zijn nooit mijn depot uit geraakt.”

LEES MEER

Volledig scherm Luc Florizoone (81) bouwde Bellewaerde uit tot wat het nu is: een volwaardig pretpark met shows, attracties en dieren. © Deleu

3. Met een leeuw en een aap naar Rijsel trekken om er reclame te maken voor jouw pretpark. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar de Florizoones, de familie die Bellewaerde groot maakte, deden het wel degelijk. Vorig week overleed Luc Florizoone, een van de grootste bezielers van het park. De man werd 81 en had al een tijdje niets meer met Bellewaerde te maken. “Mocht Luc zijn gebleven dan was het wellicht toch tot een aanvaring gekomen met de nieuwe bazen.”

LEES MEER

Volledig scherm Ex-politieman Dario L. (l.) en ex-kickboxer Omar G. © rv

4. De operatie Sky ECC tegen de Antwerpse drugsmaffia wacht cruciale dagen. De rechtbank doet uitspraak in processen tegen grote spelers uit het drugsmilieu, corrupte ambtenaren en plegers van granaataanslagen. Zorgen de bewijzen die speurders uit de miljoenen ontcijferde Sky ECC-berichten distilleerden, voor jarenlange gevangenisstraffen? Of vindt de rechtbank dat er procedurefouten zijn gemaakt zoals de advocaten aanvoeren?

LEES MEER

Volledig scherm Het gerecht hield zaterdag een reconstructie in het Brugse kinderdagverblijf Hermelijn. © rv

5. Een leger aan politiemensen is zaterdag urenlang in de weer geweest in het Brugse kinderdagverblijf Hermelijn. Speurders hielden er een reconstructie in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de dood van een baby. Het kind stierf in maart dit jaar in het ziekenhuis, maar het gerecht wil onderzoeken of er iets fout liep in de crèche waar het verbleef. “Wij zijn met alles in orde, maar verlenen onze volledige medewerking”, klinkt het bij Hermelijn.

LEES MEER

Volledig scherm Lennik: Martha Vanderheyden (78), haar man Victor en hun dochter Nancy werden slachtoffer van brutale home-invasion. © Amber Gys

6. Martha Vanderheyden (78), haar man Victor én haar dochter zijn vrijdagochtend slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in hun eigen huis. Twee mannen bedreigden het gezin met messen, knevelden hen en doorzochten urenlang het huis in hun zoektocht naar geld en juwelen. Martha doet nu voor het eerst haar verhaal over hoe ze urenlang bedreigd werd. “We hadden alles, en nu niets meer...

LEES MEER

Volledig scherm Belgisch kampioenschap stokspaardspringen te Vlissegem De Haan © Benny Proot

7. In polderdorp Vlissegem, een deelgemeente van De Haan, werd afgelopen weekend opnieuw volop gefeest tijdens Vlissegem Kermis. Traditioneel zijn er heel wat activiteiten met paarden, maar dit jaar viel toch vooral het BK Stokpaardrijden op in het programma. Een 50-tal deelnemers nam het in verschillende reeksen tegen elkaar op.

LEES MEER

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.