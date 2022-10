Sanne Vantomme nieuwe voorzitter van N-VA

Brugge Opnieuw grootscha­li­ge controle in Brugse uitgaans­buurt in strijd tegen aanhouden­de overlast: “Helft van gecontro­leer­de feestvier­ders was gekend voor strafbare feiten”

In de Brugse uitgaansbuurt heeft de politie afgelopen weekend opnieuw een grootschalige controleactie gehouden. En dat is nodig, zo blijkt. Want opnieuw lagen stomdronken jongeren hun roes uit te slapen op straat en werd drugs aangetroffen. Ook een geseind persoon werd opgepakt. Bovendien bleek de helft van alle gecontroleerde feestvierders al gekend te zijn bij de politie voor strafbare feiten. “Het is de bedoeling dat we dit soort acties blijven doen”, waarschuwt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

