Sacha hoopt dat familie in Oekraïne veilig uit belegerde stad geraakt: “Deze invasie had niemand verwacht”

De familie van Sacha woont in Charkov, een Oekraïense stad vlak aan de grens met Rusland die momenteel onder vuur ligt. Contact houden met haar vader, zus en broer is moeilijk. “Soms krijg ik verbinding, soms niet”, vertelt Sacha, die samen met haar moeder en dochtertje sinds 2017 in Sint-Niklaas woont, in bijna perfect Nederlands. “Wat ik weet is dat ze hun koffers gepakt hebben en vanavond met een bus naar Lviv vertrekken. Dat is een stad aan de andere kant van Oekraïne vlak tegen de Poolse grens. Hopelijk lukt het en kunnen ze zich van daaruit in veiligheid brengen. Net zoals iedereen ben ik bijzonder bang voor wat er allemaal nog zal gebeuren.”