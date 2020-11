RWDM, de ploeg van alles of niets: op Westerlo al vijfde nederlaag van het seizoen na zwakke prestatie

In het Kuipje liep RWDM reeds tegen zijn vijfde nederlaag van het seizoen aan. En dat is best veel voor een ploeg die het potentieel heeft om probleemloos in de top-vier mee te kunnen draaien. RWDM bekleedt dan wel die vierde plaats, het verschil met een degradatieplaats bedraagt echter 2 puntjes.

Het kan niet altijd kermis zijn, maar wat de nieuwkomer in 1B liet zien tegen Westerlo, was ondermaats. De zwakste prestatie tot dusver zelfs. RWDM blijft in herhaling vallen wat betreft individuele fouten. Tegen Westerlo was dat niet anders. Hoe is het mogelijk dat Brüls vanuit een hoekschop aan quasi de eerste paal zomaar rechtstreeks kon scoren terwijl Mpati naar alles en iedereen stond te kijken, behalve naar de bal. Nzuzi op zijn beurt was slechts een schim van zichzelf in vergelijking met de thuismatch 72 uur daarvoor. Hij lag aan de basis van het tweede tegendoelpunt omdat hij in de knoop zat met zijn eigen voeten bij het ontzetten van de bal. “Merci”, zei Van Eenoo en die knalde de 2-0 enig mooi staalhard onder de dwarsligger binnen. Ook Terki blijft een hardleerse leerling. Nadat hij reeds tegen Seraing tweemaal aan de basis lag van tegendoelpunten omdat hij even het overzicht kwijt was, overkwam hem hetzelfde afgelopen maandag. Hij legde de bal panklaar voor Brüls, die het geschenk in dank aannam om de zware maar niet onverdiende 3-0-cijfers vast te leggen.