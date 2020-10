RWDM-aanwinst Rocha geeft met zuivere hattrick visitekaartje af in ruime bekerzege (1-8) tegen Rochefort Francis Nevens

10 oktober 2020

19u47 2 RWDM heeft zich in de vijfde ronde van de beker van België niet laten verrassen door Rochefort, actief in de Waalse derde nationale. De Brusselse 1B-club was met vier doelpunten in elke speelhelft een maatje te sterk. Aanwinst Leonardo Rocha met drie doelpunten en Lucas Walbrecq met twee treffers én drie assists waren de grote smaakmakers bij de Brusselse club.

Hoewel RWDM-trainer Laurent Demol had aangekondigd met zijn sterkste ploeg te starten, stonden er liefst zes jongens voor de eerste keer aan de aftrap. Behalve de recente nieuwkomers Bryan Van Den Bogaert en Leonardo Rocha, waren dat ook Danté, Walbrecq, Electeur en doelman Matthys. Le Joncour, een vaste waarde, stond niet op het scheidsrechterblad wegens een blessure.

RWDM vloog er meteen in, maar kon ondanks veldoverwicht aanvankelijk slechts dreigen via Electeur en Walbrecq. Pas op het einde van het tweede kwartier slaagden de Brusselaars erin een gaatje te vinden in de plaatselijke defensie via Walbrecq na een doorsteekpas van Rommens. Nadat Yagan en Electeur van een tweede treffer werden gehouden, achtte de van Eupen overgekomen Rocha zijn moment rijp om de match volledig in het voordeel van RWDM te beslechten. In zeven minuten tijd deed hij liefst drie keer de netten trillen, een zuivere hattrick dus. Electeur en Walbrecq deden het voorbereidende werk.

Een aan de tweede helft laks begonnen RWDM kreeg na tien minuten de aansluitingstreffer te verwerken nadat doelman Matthys eerste nog redding kon pareren van Lambert, maar geen verhaal had tegen de rebound van Monmart.

Invallers tonen zich

Invallers Lavie en Senakuku lieten zich tijdens hun invalbeurt eveneens gelden. Senakuku scoorde op aangeven van Walbrecq de 1-5. Nadat Walbrecq met zijn tweede van de namiddag voor de 1-6 had gezorgd, kon Lavie nog twee keer juichen op aangeven van alweer Walbrecq en Senakuku.

“Logische zege, ook al zijn de 1-8 cijfers heel zwaar voor Rochefort, dat zich niet verstopt heeft. Vooral in het eerste halfuur was het moeilijk voor ons om door de strakke organisatie van de derdeklasser te geraken. Maar eens de 0-1 op het bord wist ik dat er nog doelpunten zouden volgen”, verklaarde trainer Laurent Demol na afloop. “Het was goed om onze aanwinsten aan het werk te zien alsook enkele spelers die in de competitie nog niet zoveel speelminuten gekregen hadden. In de volgende ronde hopen we een interessante club uit 1A te loten.”