Zware brand vernielt woning, gemeente vangt bewoonster op TVDZM

08 december 2019

15u50 0 Rumst In de Sint-Jozefstraat in Reet (Rumst) heeft er vannacht een zware woningbrand gewoed. De bewoonster raakte tijdig buiten maar moest wel naar het ziekenhuis voor controle. Haar woning werd onbewoonbaar verklaard.

De brand werd zondagochtend omstreeks 5.00 uur opgemerkt door de bewoonster zelf. Naar verluidt nadat ze naar het toilet was gegaan. De vrouw vluchtte naar buiten en verwittigde de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse.

“Bij hun aankomst ging het om een zware uitslaande brand”, vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar het lukte de brandweermannen niet om de woning te redden. De vlammenzee richtte een ware ravage aan. “Na de bluswerken werd de woning onbewoonbaar verklaard”, gaat burgemeester Callaerts verder.

De bewoonster zelf raakte niet gewond maar ademde wel teveel rook in. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Inmiddels mocht ze het ziekenhuis opnieuw verlaten. Vanuit de gemeente werd de bewoonster opgevangen. “We gaan haar nu zo snel mogelijk van een tijdelijke woning te voorzien”, besluit Callaerts.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is geweten dat het om een accidentele brand ging. Mogelijks wordt er een branddeskundige aangesteld.

Meer foto’s onder de video.