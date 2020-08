Zomerschool werkt ICT-achterstand van leerlingen al spelenderwijs weg Els Dalemans

18 augustus 2020

12u27 1 Rumst De kinderen die deelnemen aan de zomerschool in Rumst, worden spelenderwijs voorbereid op het nieuwe schooljaar. “We zetten extra in op ICT-vaardigheden, want afstandsonderwijs bleek voor velen een hele uitdaging”, zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V)

“Tijdens onze zomerschool proberen de achterstand, die kinderen mogelijk opliepen tijdens de coronacrisis en bijhorende lockdown, spelenderwijs weg te werken. We werken hiervoor samen met de vzw ‘Digitale Wolven’, die zo veel mogelijk kinderen warm wil maken voor ICT en technologie. Deze Wolven werkten een vakantieformule uit voor onze buitenschoolse kinderopvang.”

Workshops

“Elke voormiddag krijgen de kinderen een ICT-workshop aangeboden: de ene keer leren ze informatie zoeken op het internet, werken met en het werken met tekstverwerkers, maar ze leren ook coderen en programmeren. In de namiddag kunnen de kinderen deelnemen aan het klassieke spelaanbod van de buitenschoolse kinderopvang, want ze mogen natuurlijk niet het gevoel krijgen dat ze nu al op de schoolbanken zitten.”

Afstandsonderwijs

“We kozen heel bewust voor deze aanpak, omdat onze lagere scholen lieten weten dat sommige kinderen worstelden met het afstandsonderwijs. We vergeten nog iets te vaak dat dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Net deze leerlingen wilden we daarom meer ICT-vaardigheden aanleren, zodat zij in de toekomst ook op dit vlak vlot mee kunnen met de rest van de klas.”