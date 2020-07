Zomercafé Bokaal weer van de partij aan Rupeldijk: “Aangepaste activiteiten maar evenveel sfeer” Els Dalemans

03 juli 2020

17u15 0 Rumst Het was lange tijd onzeker, maar nu de coronamaatregelen versoepelen, kan ook Zomercafé Bokaal weer van start gaan op de site van museum Rupelklei in Terhagen (Rumst). “Het is krap geweest, maar alles staat klaar voor een gezellige én veilige zomer”, zegt Thomas Bruggeman.

De site pal aan de Rupeldijk, midden in het groen en met het water vlakbij, is al jaren dé plek waar kinderen vrijuit kunnen ravotten en initiatiefnemer Guus Van Zon bezoekers lekkers voorschotelt. “Guus had het dit keer te druk, hij verdwijnt even achter de schermen en wij nemen over. We hebben lang moeten wachten op zekerheid omwille van de coronacrisis, gelukkig stond al het materiaal nog klaar en konden we snel weer beginnen opbouwen. Wie van nul moet beginnen, kan dit niet op zo’n korte tijd realiseren”, zegt Bruggeman.

Extra zitplaatsen

“Het concept van Zomercafé Bokaal blijft grotendeels hetzelfde, maar we zullen onze activiteiten een beetje moeten aanpassen. Een feestje met een DJ is omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk, een openluchtfilm of een comedyshow kan wél. We gingen met paletten aan de slag om extra zitplaatsen voor de aparte ‘bubbels’ te creëren, en hebben nu plaats voor zo’n 150 tot 200 bezoekers. Het wordt een beetje zoeken om de juiste mix te vinden tussen veiligheid en gezelligheid, maar we hebben er alle vertrouwen en goesting in!”

