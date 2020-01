Ziekenhuis pakt uit met reis door de hersenen in 'virtual reality’ Els Dalemans

28 januari 2020

15u34 2 Rumst De bezoekers en patiënten van de campus Rumst van het AZ Rivierenland maakten dinsdagmiddag een reis door de hersenen in ‘virtual reality’. “We toonden heel laagdrempelig en duidelijk wat migraine en MS met je hersenen doen. Met deze technologie de gezondheidszorg menselijker maken is óók een taak van een ziekenhuis”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

“Iedereen kent ‘virtual reality’ of VR van de speciale 3D-brillen, maar dit keer kregen we er een Belgische primeur bovenop. Het bedrijf ‘Curling & Cadwels’ gaf ons een voorstelling van de ziekten migraine en MS met ‘brilvrije 3D-schermen’. Dit zijn schermen uitgerust met artificiële intelligentie, waardoor er interactieve 3D-beelden in de ruimte te zien zijn zonder dat je hiervoor een speciale 3D-bril hoeft te dragen”, zegt Vermeulen.

Reis door de hersenen

“Met deze VR-brillen en -schermen maakten bezoekers in de inkomhal van het ziekenhuis een reis door de hersenen, ze ontdekken zo hoe ze 2 belangrijke ziekten - migraine en multiple sclerose- kunnen voorkomen. Bovenop kregen ze een duidelijke uitleg over het onderwerp van onze neurologen dr. Hilde Abts en dr. Massimiliano Montagna. Met dit initiatief willen we de patiëntervaring in het ziekenhuis verbeteren. Complexe onderwerpen worden beter begrepen, omdat ze op zo’n heldere en duidelijke manier worden uitgelegd.”