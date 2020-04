Zebrapaden aan schoolpoorten krijgen blauwe ondergrond Els Dalemans

28 april 2020

11u24 1 Rumst De gemeente Rumst maakte van de coronacrisis gebruik om de zebrapaden in de omgeving van alle scholen een blauwe ondergrond te geven. “Zebrapaden worden zo nog duidelijker zichtbaar én automobilisten weten dat er een school in de buurt is”, zegt mobiliteitsschepen Geert Antonio (N-VA).

“De gemeente Rumst werkt, samen met de acht scholen op het grondgebied, aan meer verkeersveiligheid in de omgeving van de schoolpoorten. We bekijken telkens samen met directies, leerkrachtenteams, ouderraden, verkeerswerkgroepen en omwonenden welke ingrepen waar het meeste effect kunnen hebben. Vaak gaat het om kleine aanpassingen, die toch een groot verschil maken. Eén van die ‘quick wins’ is een blauwe ondergrond aan alle zebrapad, om ze zo beter zichtbaar te maken.”

Extra waarschuwing

“Het feit dat we deze blauwe kleur meteen gebruiken aan alle scholen, heeft nog een bijkomend voordeel. Samen met de octopus-signalisatie aan de ingang van alle scholen en de zone 30 rondom, maakt ook deze blauwe kleur duidelijk dat er een school in de buurt is. Automobilisten krijgen zo nog een extra waarschuwing: matig je snelheid en houd hier - nog meer dan elders- rekening met zwakke weggebruikers.”