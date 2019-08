Yellow Brick Road viert vijfde verjaardag en maakt nieuw graffitiwerk in Rumst

Els Dalemans

19 augustus 2019

17u16 0 Rumst ‘Brickcollage’, zo heet het verjaardagsfeest van het collectief Yellow Brick Road. “We blazen vijf kaarsjes uit en vieren dit op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus aan zomercafé Bokaal in Terhagen (Rumst). Naar aanleiding van dit jubileum maken we meteen ook enkele nieuwe graffitiwerken langs de Rupeldijk”, zegt bezieler Kanter Dhaenens.

“Yellow Brick Road ontstond 5 jaar geleden op vraag van mijn zoontje Onno. We reden samen met de fiets naar school, en onderweg merkte hij op dat te veel muren grauw en grijs waren. Hij vroeg mij of ik de route naar school niet wat kleurrijker kon maken. We zijn bij zijn kleuterschool gestart, en hebben nu vijf jaar later al zo’n 4.000 vierkante meter aan gevels, tunnels en muren beschilderd”, zegt Dhaenens.

“We vonden alsmaar meer geschikte gevels, gingen met eigenaars en het agentschap Onroerend Erfgoed praten, wekten de interesse van kunstenaars... Zo kregen we heel wat mooie kansen: je vindt onze graffitiwerken in Boom, Niel en Schelle. In Rumst gingen we al aan de slag in de tunnel van het bedrijf Wienerberger. Samen met Ekster ben ik nu druk in de weer op de grote muur van museum Rupelklei en ik neemt ook de silo verderop voor mijn rekening. Kunstenaar Gijs Vanhee zal de muur van Bencorent onder handen nemen en Dzia maakt een schildering op de muur van de gemeentelijke technische dienst.”

Streetart-wandelingen

“Ons doel is niet alleen om graffitiwerken te maken, maar ook om meteen onze bijzondere regio in de kijker te zetten. De Rupelstreek heeft zo’n rijk verleden, en we willen dat erfgoed en die ambachten graag combineren met kunst en toerisme. Daarom stippelden we al een reeks streetart-wandelingen uit. We zouden deze routes graag verder uitbreiden en er zo een soort van ‘openluchtmuseum’ van de Rupelstreek van maken. De graffitiwerken kunnen ook perfect gecombineerd worden met andere kunstvormen.”

“Een tweede droom is onze eigen stek, een plek waar we artiesten kunnen ontvangen, plannen kunnen smeden, van waaruit we ons project verder kunnen uitbouwen. Yellow Brick Road is nu al meer geworden dan we hadden gehoopt. We hebben prachtige locaties ontdekt en fijne mensen ontmoet. Het project werd ook overal goed onthaald door de buurt, zo hielpen buren ons ooit ‘s avonds laat zelfs mee de stellingen afbreken.”

Godsgeschenk

“We willen daarom tijdens Brickcollage niet alleen terugblikken op onze projecten maar ook een welgemeende ‘dankjewel’ zeggen aan alle partners die het collectief in de loop der jaren hebben gesteund”, besluit Dhaenens.

Cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V) is blij met de komst van Yellow Brick Road naar Rumst. “We steunen altijd graag lokale kunstenaars, en dit project is voor ons een echt godsgeschenk. Tot nu toe werd er altijd -heel klassiek- ergens binnen in een gebouw geëxposeerd. Nu kunnen we ook buiten kunst tonen, én meteen een mooie link leggen tussen moderne kunst en ons industrieel verleden. Wij steunen Yellow Brick Road daarom heel graag bij de plannen in onze gemeente.”

Yellow Brick Road viert feest op 23 en 24 augustus, telkens vanaf 21 uur aan Bokaal Zomercafé in de Uitbreidingstraat 33 in Terhagen. De toegang is gratis, op de affiche staat muziek van soul tot blues met bands als The Third Kind, Mr Leenknecht en Liz Aku, Kaaiman en The Motel Men.