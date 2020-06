Woning onbewoonbaar na uitslaande brand: bewoners niet thuis, hond gered Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

17u15 0 Rumst In de Slijkenhoefstraat in Reet (Rumst) heeft het maandagnamiddag hevig gebrand in een woning. De bewoners waren niet thuis. De hond des huizes kon net op tijd worden gered door de brandweer en kreeg zuurstof toegediend.

De brand werd opgemerkt omstreeks 15.30 uur. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. “Er werd gedacht dat de bewoners zich nog in het pand bevonden daarom werd er meteen naar binnen gedrongen”, zegt Ive Van den Eynde van de brandweerzone Rivierenland. “Uiteindelijk bleek dit niet het geval te zijn. De hond van de bewoners bevond zich wel nog in de woning. Hij kon gered worden.”

Eens binnen bleek de brand zich te situeren op de eerste verdieping van de woning. De brandweer kreeg het vuur snel te meester. De schade is wel aanzienlijk. Zo is er onder meer brand- en roetschade op de bovenverdieping van de woning en was er op het gelijkvloers heel wat waterschade. De woning werd onbewoonbaar verklaard. “De bewoners kunnen worden opgevangen bij familie”, vult burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) aan.

Computers

De brandweer kon tot slot voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning. Deze bleef dus gespaard van grote schade. De oorzaak van de brand zal verder worden onderzocht. Vermoedelijk ontstond deze accidenteel. Op de eerste verdieping en in de kamer waar de brand is ontstaan, zouden er zich naar verluidt verschillende computers en computerschermen bevinden.