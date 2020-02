Winnaars Junior Journalist vallen in de prijzen Els Dalemans

13 februari 2020

11u52 3 Rumst Met een heuse proclamatie sloten Davidsfonds Rumst, de bibliotheek en het lokaal bestuur van Rumst de wedstrijd ‘Junior Journalist’ af. De 10 laureaten kregen een prijs als beloning voor hun knappe werkjes.

“Junior Journalist gaat op zoek naar schrijftalent bij de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. We nodigden alle kinderen van deze klassen in alle scholen in Rumst uit om een opstel te schrijven met als titel ‘Buren’. Maar liefst 228 leerlingen uit 7 scholen namen deel aan de wedstrijd. Hun werk werk beoordeeld door een gespecialiseerde jury”, klinkt het.

“Uit alle ingezonden schrijfsels werden 10 laureaten geselecteerd: Thibault Van Steenkiste, Zille Moens, Lien De Belder, Dima Mahmmad Al Janah, Stef Lingier, Louis Roosemont, Catharine Van Steenkiste, Nooran El Mamoun, Robbe Van Nueten en Tuur De Vooght. De eerste prijs was voor Thibault, leerling in het vijfde leerjaar van de Vosbergschool. Hij komt nu in aanmerking voor de nationale prijsuitreiking van Junior Journalist. Alle laureaten kregen een boek als cadeau, alle deelnemende klassen aan Junior Journalist kregen bovenop nog een boekenbon om extra boeken te kopen voor in de klas.”