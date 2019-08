Willy Sommers, Heideroosjes én exclusief bier op 57ste Volksfeesten Els Dalemans

22 augustus 2019

14u24 0 Rumst De Volksfeesten in Rumst, van 23 tot 25 augustus, zijn aan hun 57ste editie toe. “We verwachten Willy Sommers op vrijdag en de Heideroosjes op zaterdag. Speciaal voor deze groep werd een uniek bier gebrouwen, dat enkel tijdens Razernij te koop zal zijn”, zegt Pol Vermeersch namens de organisatie.

“Op vrijdagavond verwachten we niemand minder dan Gene Thomas, Willy Sommers en Frituur Paula in onze festivaltent. Dit zijn grote namen, toch houden we de toegang tot het feest heel bewust gratis. We moeten immers concurreren met enkele grotere festivals, en willen de Volksfeesten immers zo laagdrempelig mogelijk houden voor de Rumstenaren. Onze sponsors en opbrengst van de dranken maken dat we het financiële plaatje rond krijgen.”

Heideroosjes-bier

“Op zaterdag combineert Razernij - Beerdrinkers & Hellraisers de ruige muziek van de Heideroosjes met al even rockende brouwers en biertjes uit alle windstreken van Europa. Speciaal voor de gelegenheid brouwde ‘Anarchy Brew’ uit Groot-Brittannië een exclusief Heideroosjes-bier, dat enkel tijdens Razernij zal verkocht worden. Fans moeten dus beslist zo’n uniek blikje als aandenken mee naar huis nemen. Drunktank, Sister May en Rusty Spoon vervolledigen zaterdag de affiche.”

“Ook overdag is er heel wat te doen op de Volksfeesten. Op zaterdagnamiddag wordt ons ‘kinderland’ georganiseerd, met grime, springkastelen, gocarts en meer voor de kleinsten. In ons restaurant serveren we allerlei lekkers, In de Lounge kan je drie avonden lang genieten van muziek.”

Volksfeesten-Razernij, van 23 tot 25 augustus op het festivalterrein in de Schoolstraat in Rumst.