Wienerbergen bouwt doolhof uit baksteen Wannes Vansina

13 juli 2020

15u20 0 Rumst Rumst is een leuke zomerattractie rijker. Maandag openden de gemeente en het bedrijf Wienerberger een doolhof uit baksteen aan de Rupel. Kinderen kunnen er tot en met 13 september heerlijk verdwalen.

Het labyrint kadert in het programma ‘Rumst Zomert’. “We zijn trots om zo’n origineel concept, dat duidelijk ook de identiteit van onze gemeente meedraagt, te kunnen voorstellen deze zomer”, zegt Geert Van der Auwera, schepen van Feestelijkheden. “We hopen dat vele inwoners en toeristen de weg zullen vinden naar en in het doolhof.”

Wienerbergen werkte graag mee aan het bijzondere project. “Toen de vraag kwam om een bakstenen doolhof te bouwen voor de evenementenzomer van Rumst, hebben we geen moment geaarzeld”, legt Anita Ory van Wienerberger uit. “Voor ons is dit een unieke kans om eens op een andere, verrassende en speelse manier naar buiten te komen.”

Wienerbergen, dat eind 2009 in Rumst een van de modernste baksteenfabrieken van Europa in gebruik nam, gebruikte grote pakketten baksteen om het doolhof te bouwen. Het beslaat een oppervalakte van 400m² en is 1,60 meter hoog. De afstand tussen in- en uitgang bedraagt tachtig meter, maar de kans is heel groot dat dolers er een stuk langer over zullen doen.

De ingang van het Wienerberger doolhof vind je via het jaagpad langs de Rupel, ter hoogte van het tunneltje onder de loskade (tussen Rumst en Terhagen). Aan de toegangspoort naar de loskade volg je een veilig afgescheiden looproute. Het doolhof is dagelijks geopend van 13 tot 18 uur. Het doolhof bezoeken kan gratis.

Het volledige programma van Rumst Zomert vind je op hier.