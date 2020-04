Wie helpt mondmaskers naaien voor lokale zorgcentra? Ook beschermende handschoenen zijn meer dan welkom Kristof De Cnodder

16 april 2020

10u04 0 Rumst Het gemeentebestuur van Rumst is op zoek naar mensen die mondmaskers kunnen naaien voor de lokale zorginstellingen. Ook bijkomende beschermende handschoenen zijn meer dan welkom.

In de Rumstse woonzorgcentra en de seniorenflats van Hof van Crequi en Hoogvelden is er nood aan extra beschermend materiaal. De gemeente roept haar inwoners daarom op om mondmaskers te naaien. Wie handig is met naald en draad kan zich aanmelden via een vrijwilligersformulier op de gemeentelijke website. Op die site is tevens een handleiding te vinden voor het maken van geschikte maskers.

Los daarvan kan men in de zorgcentra nog latex, vinyl of nitril handschoenen gebruiken. Wie thuis handschoenen op overschot heeft, kan ze inleveren op het gemeentehuis (in een doos in het inkomsas).

Meer info op www.rumst.be/mondmaskers