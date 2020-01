Watertoren wordt 'theatertoren’ Els Dalemans

20 januari 2020

14u36 2 Rumst De oude watertoren in Rumst is voortaan ook een ‘theatertoren’. “We toverden het bijzondere gebouw om tot minitheater, waar we de komende maanden enkele fijne voorstellingen plannen. Een keer verhuizen we ook naar de kerk van Terhagen”, zegt de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Rumst, Jef De Clerck.

De oude watertoren in de Rumstsestraat werd enkele jaren geleden omgebouwd tot een educatieve en informatieve toeristische inkompoort voor Rumst en bij uitbreiding de hele Rupelstreek. Vanop de uitkijktoren heb je, 40 meter boven de zeespiegel, een mooi panoramisch zicht over de kleigroeven. Maar de watertoren heeft nu ook een nieuwe functie.

Mini-theater

“We organiseren een reeks kindervoorstellingen in de oude watertoren, die we voor de gelegenheid omtoveren tot minitheater. Op zondagochtend starten we telkens om 9.45 met een drankje en een stukje cake, de voorstelling gaat om 10.15 uur van start. Op zondag 26 januari staat de verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke rijmen’ op het programma. Op 17 mei staat de avontuurlijke muziekvoorstelling ‘Made in kwakkaba’ op het programma.”

Kerktoren

“Op 28 maart verlaten we een keer onze vertrouwde watertoren en trekken we naar de kerk van Terhagen voor de voorstelling Richarken. Het concept wordt dan dus even ‘Kerktoren theatertoren’. Ook in het najaar plannen we een reeks fijne tekenfilms en theatervoorstellingen, dat programma maken we binnenkort bekend.”

Meer info over ‘watertoren theatertoren’ vind je op op www.rumst.be/theatertoren, kinderen betalen 5 euro per voorstelling, volwassenen 8 euro.