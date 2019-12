Wagen helemaal uitgebrand na zware crash, bestuurder gearresteerd: “Kort ervoor was hij gevlucht voor de politie” TVDZM

07u40 6 Rumst Op de Mechelsesteenweg in Rumst is vanochtend een auto gecrasht in de voortuin van een woning. Daarna brandde het voertuig helemaal uit. De bestuurder raakte tijdig uit het voertuig. Hij werd gearresteerd. “Kort voor de crash was hij in Mechelen op de vlucht geslagen voor de politie”, klinkt het.

Het ongeval gebeurde zondagochtend kort voor 5.00 uur. Een personenwagen in de richting van Antwerpen knalde ter hoogte van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Lage Vosbergstraat tegen een ander voertuig. “Die wilde op dat moment het kruispunt oversteken richting Rumst”, vertelt een ooggetuige.

De klap was bijzonder hevig. Het aangereden voertuig liep aanzienlijke schade op, de andere wagen werd weggeslingerd. “Voor hij in de voortuin van een woning belandde, botste het voertuig eerst nog tegen een verlichtingspaal en ging het door een tuinomheining”, gaat de getuige verder. “Niet veel later vloog de wagen in brand.”

Gearresteerd

Hulpdiensten werden erbij gehaald en kregen het brandende voertuig snel onder controle. De chauffeur van het gecrashte voertuig raakte tijdig uit het voertuig. Hij werd ter plaatse gearresteerd. De man raakte wel gewond en moest worden verzorgd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Mechelen. De chauffeur van het andere voertuig liep lichte verwondingen op.

Waarom de man op de vlucht is geslagen, is momenteel nog niet duidelijk. Zeker is wel dat er tijdens de achtervolging hoge snelheden werden gemeten. Het ongeval gebeurde mogelijks aan een snelheid van zo’n honderd kilometer per uur. De politie van Rupel kwam samen met de collega’s van Mechelen-Willebroek ter plaatse voor verder onderzoek.

Beide wagens moesten worden getakeld. Door het ongeval en de vaststellingen van de politie was het kruispunt gedeeltelijk afgesloten. Er was beperkte verkeershinder. Omstreeks 8.00 uur waren beide voertuigen getakeld en werd het kruispunt, met uitzondering van de rijbaan richting Antwerpen, weer vrijgegeven.