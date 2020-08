Wagen belandt tegen huis in Rumstsestraat Reet Antoon Verbeeck

29 augustus 2020

In de Rumstsestraat in Reet kwam tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag een personenwagen tegen de gevel en een garagepoort van een huis terecht. De bestuurder verloor in de bocht de controle over het stuur, reed over de borduursteen, en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de woonst. De interventie van de brandweer beperkte zich tot het reinigen van het wegdek. In het voertuig zaten er geen geknelde personen.