Vuurdoop voor kerk Terhagen als gemeenschapscentrum: “Inwoners zijn laaiend enthousiast” Els Dalemans

11 januari 2020

13u38 0 Rumst De kerk van Terhagen heeft haar vuurdoop als nieuwe gemeenschapscentrum achter de rug. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rumst vond niet meer plaats in het gemeentelijk technisch centrum, maar voor het eerst in het gebedshuis. “850 inwoners klonken samen op het nieuwe jaar, een groot succes”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

Het Rumstse gemeentebestuur werkt al langer aan het dossier om van de Sint-Jozefkerk in Terhagen een gemeenschapscentrum te maken. De gemeente en kerkfabriek onderzoeken op dit moment samen met architecten in welke staat de kerk is, welke werken moeten worden uitgevoerd, hoeveel dit allemaal gaat kosten...

“We besloten niet tot na de werken te wachten om dit mooie gebouw in gebruik te nemen. Daarom organiseerden we onze nieuwjaarsreceptie voor het eerst in de kerk, en meteen kregen we enthousiaste reacties. Dat bewijzen ook de inschrijvingen: met 850 namen op de lijst waren dat er 200 meer dan vorige jaren”, zegt Callaerts.

“Voor de gelegenheid werd de kerk gezellig aangekleed en verlicht, en dat zorgde voor een heel toffe sfeer. We moesten natuurlijk ook een toiletwagen laten aanrukken en wat creatief zijn met lampen en kabels... Logistiek gaat het dus allemaal wat moeilijker, na de verbouwing zal het nieuwe gemeenschapscentrum natuurlijk wél de nodige toiletten en meer hebben. Maar dit was zonder meer al een geslaagde try-out.”