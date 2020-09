Vrijwilligers ‘Red onze Kleiputten’ rapen 61 kilogram afval in natuurgebied Els Dalemans

20 september 2020

15u43 1 Rumst De vrijwilligers van actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ trokken het voorbije weekend, naar aanleiding van World Cleanup Day, naar het natuurgebied in Terhagen (Rumst). Zij organiseerden er een zwerfvuilactie met een knap resultaat.

“Niet alleen onze eigen leden staken de handen uit de mouwen, we kregen ook hulp van andere bezoekers die een wandeling kwamen maken in het natuurgebied. Het resultaat was verbluffend maar tegelijk erg triest: we konden maar liefst 61 kilogram aan afval verzamelen en sorteren. Tussen al dat vuilnis vonden we vooral erg veel drankverpakkingen”, zegt Frank Van Houtte van de actiegroep.

Oosterweel

“Met deze zwerfvuilactie willen we nog eens pleiten voor het behoud van de dit waardevolle natuur- en wandelgebied. We blijven protesteren tegen de plannen om maar liefst 55 hectare van het gebied te ontbossen en op te vullen met 4,5 miljoen kubieke meter grondoverschotten van het Oosterweel-project. Deze cijfers maken van de Kleiputten het grootste met ontbossing bedreigde gebied in Vlaanderen.”