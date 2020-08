Vrijwilligers Natuurpunt zorgen voor piekfijne wandelpaden: “Meer natuurliefhebbers op pad door coronacrisis” Els Dalemans

06 augustus 2020

14u20 1 Rumst De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek focussen dit jaar, nog meer dan anders, op het onderhoud van de wandelpaden in de natuurgebieden. “We merken dat sinds eind maart een pak meer wandelaars en natuurliefhebbers onze natuurgebieden bezoeken. Dit is ongetwijfeld één van de gevolgen van de coronacrisis”, zegt Erik de Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

“Elke lente en zomer gaan onze vrijwilligers aan de slag in de natuurgebieden die eigendom of in beheer zijn van Natuurpunt. De focus ligt hierbij vooral op de wandelpaden, die we toch minstens twee keer proberen te maaien. Dankzij sponsoring konden we een maaibalk aankopen, die hierbij een grote hulp is”, zegt de Keersmaecker.

Drukker sinds lockdown

“Zeker dit jaar focussen we extra op de wandelpaden, omdat we merken dat het drukker is geworden in onze natuurgebieden. Door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdown en maatregelen, zoeken mensen duidelijk de natuur op voor wat rust en ontspanning.”

Wandelpaden vrijgemaakt

“Onze vrijwilligers gingen daarom net nog aan de slag in het natuurgebied Kleiputten Terhagen, waar je een mooie wandellus kan volgen. Het wandelpad werd er vrijgemaakt en bramen die over het wandelpad hangen werden gesnoeid. Dit natuurgebied is toegankelijk via het Keibrekerspad en via de oriëntatietafel op het einde van de oude Hoogstraat in Terhagen. Ook in het Niels Broek waren onze mensen de voorbije dagen druk in de weer.”