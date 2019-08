Vosberg-Lazernij zwaait ontslagen diaken uit: “Parochie zal niet meer hetzelfde zijn zonder Bert” Antoon Verbeeck

04 augustus 2019

17u14 0 Rumst Een 200-tal parochianen van Vosberg-Lazernij (Rumst) namen op zaterdagavond afscheid van diaken Bert Hellebaut (58), die na 27 jaar door het bisdom ontslagen werd. “Een beslissing in het belang van de parochie”, klinkt het bij het bisdom. Maar daar hadden de parochianen die zaterdag aanwezig waren een andere mening over.

Bert verdedigde bij de Rupelkerk de wensen en de visie van de gemeenschap Vosberg-Lazernij. Volgens het bisdom zijn er tussen de vijftiger en het team van deze pastorale eenheid de laatste jaren conflicten geweest. Bisschop Bony maakte op 1 september vorig jaar dan ook bekend dat Hellebaut al zijn activiteiten in de parochie moest stopzetten. “We geven liever geen inhoudelijke details over persoonlijke zaken”, zegt woordvoerder van het bisdom Olivier Lins. “Deze beslissing werd genomen in het belang van zowel de diaken als de parochie.”

Teleurstelling

Een onbegrijpelijke beslissing, zo luidt het bij de parochianen die zaterdagavond in de plaatselijke parochiezaal afscheid namen van Hellebaut. “De teleurstelling in de Kerk is hier groot. Iemand die zich jarenlang heeft ingezet voor zijn parochie, voor de Kerk en voor de verenigingen wordt na al die jaren ontslaan”, legt Daniële Crauwels uit. “Als Bert een mening heeft, dan gaat hij er voor. Maar dat is dan telkens in het belang van de parochie. Is dat dan een reden om hem te ontslaan? Bij zijn laatste viering hebben we in onze kerk, die geschikt is voor zo’n 250 personen, stoelen bij moeten zetten. Welke parochie in Vlaanderen kan dat nog zeggen?”

“Niet meer hetzelfde”

“Enkele maanden geleden deed hij de uitvaartplechtigheid van mijn moeder. Ik zou niemand anders gewild hebben om deze plechtigheid in goede banen te leiden”, vertelt Bart Moons, lid van het comité dat de Vosbergfeesten organiseert. “Waarom hij nu moet gaan? Ik heb er het raden naar. Misschien heeft het iets met jaloezie te maken? Hoe dan ook zal deze parochie na het vertrek van Bert niet meer hetzelfde zijn.”

Steunkaartjes

“Het doet enorm veel deugd om al deze gezichten te zien. De laatste maanden ontving ik ook heel wat steunkaartjes”, zegt Hellebaut. “Mijn nieuw pastoraal domein wordt de zone Aarschot, waar ik me opnieuw ga inzetten bij het begeleiden van vrijwilligers. Dit vertrek is niet mijn keuze, laat het duidelijk zijn, waar ik naartoe ga wel. Mijn zonen wonen in de regio van Aarschot.” De diaken kwam ook terug op de reden van zijn ontslag. “Ik zou niet openstaan voor communicatie en samenwerking, maar dialoog is voor mij meer dan iets pikken en slikken. Echte dialoog heb ik gemist bij de Rupelkerk. Ik heb de laatste jaren heel wat catechisten en gebedsleiders opgeleid, niet alleen in mijn eigen parochie. Dus ik heb wel degelijk samengewerkt. Wat het ook zij, met spijt in het hart neem ik afscheid. Ik wens iedereen hier vandaag aanwezig het allerbeste toe.”