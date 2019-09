Vogelvrienden organiseren 35ste vogelshow Els Dalemans

26 september 2019

18u13 0 Rumst Voor het 35ste jaar op rij belooft het een luidruchtig weekend te worden in het Gildenhuis in Reet (Rumst). De ornithologische vereniging ‘Vogelvrienden-Reet’ organiseert op 28 en 29 september immers haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Kwekers komen er pronken met wel duizend vogels.

“De kwekers brengen hun vogels vrijdagavond binnen, we verwachten enkele knappe exemplaren die in het verleden nationale en internationale prijzen behaalden. Op zaterdag overdag vindt de keuring van de vogels plaats. De diertjes worden gekeurd door 9 keurmeesters van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF). Voor de vogelliefhebbers uit het groepement Schelde-Rupel is onze vogelshow dan ook de eerste krachtproef uit een reeks van in totaal 5 tentoonstellingen”, zegt secretaris Eddy Van Dijck.

Vogelshow voor publiek

“Op zaterdagavond en zondag is het publiek welkom. Zij kunnen het harde werk bekijken van zo’n 50-tal kwekers die samen ongeveer 1.000 vogels zullen meebrengen. We verwachten kleur- en postuurkanaries, exotische, gras- en grote parkieten, Europese, hybriden en hoenderachtigen zoals de kwartels en de sierduiven. Deze soorten worden verdeeld over 116 kampioenreeksen, naargelang hun ras, kleurslag, leeftijd en herkomst. Zaterdagavond om 20.30 uur worden de prijzen uitgedeeld. Op zondagvoormiddag kunnen er vogels gekocht en verkocht worden.” De 35ste grote vogelshow van Vogelvrienden-Reet bezoeken kan op zaterdag 28 september van 18 tot 21.30 uur en op zondag 29 september van 9 tot 18 uur in het Gildenhuis, Eikenstraat 13 in Reet (Rumst).