Verborgen parel cinema Roxy Palace opent uitzonderlijk de deuren tijdens 'Open Monumentendag'

Els Dalemans

06 september 2019

13u26 0 Rumst Meer dan 40 jaar zat de ingang van de oude cinema Roxy Palace in de Statiestraat in Rumst verstopt achter een houten wand. Naar aanleiding van Open Monumentendag sloopte eigenaar Erik Scheers de muur, zodat iedereen de verborgen parel nu zondag 8 september uitzonderlijk kan bezoeken.

“Henri Robion en zijn vrouw Anne Mennekens bouwden deze cinema in 1031 als concurrent voor Cinema National, op de hoek van de Korte Vissersstraat en de Veerstraat. ‘Robion Palace’ werd enorm populair, toch kreeg de uitbater geldproblemen. In 1936 werden zijn zaak en huis in beslag genomen, en een jaar later aangekocht en verbouwd door een Mechelse brouwerij. Sindsdien prijkt er ‘Roxy Palace’ op de voorgevel”, zegt Scheers.

Slaapplek voor soldaten

“De cinemazaal bleef ook tijdens WO II in gebruik, al werden er enkel nog Duitse films gedraaid die goedgekeurd waren door het regime. Maar de cinema kreeg ook een heel andere functies: in de zaal en de inkomhal lagen balen stro klaar om ‘s nachts soldaten op te slapen te leggen. De machinekamer op de bovenste verdieping werd gebruikt door de burgerwacht. Deze plek was naast de kerktoren immers het hoogste punt van Rumst, ideaal om uit te kijken voor de V1- en V2-bommen.”

“In de jaren vijftig en zestig ging het weer fantastisch met Roxy Palace. Er werden nieuwe films gespeeld, maar ook andere activiteiten georganiseerd: toneelvoorstellingen, concerten, … Zelfs Will Tura stond hier in zijn beginjaren op het podium. Midden jaren zeventig sloot de cinema echter de deuren, het café op het gelijkvloers werd omgevormd tot dancing. Eerst heette deze discotheek Negresco, daarna Postillon, Reflex, La Noche, Carwash, Starlight... Heel toevallig stond ook ik hier als 18-jarige Willebroekenaar wel eens op de dansvloer”, zegt Scheers.

Schavaebou

“Uiteindelijk sloot ook de discotheek de deuren, en na jaren leegstand werd het gebouw te koop aangeboden. Ik was op dat moment op zoek naar een bijzondere woning, een project waarmee ik mij kon uitleven. Heel toevallig botste ik op dit pand, en ik was meteen verkocht. Na twee jaar verbouwen namen mijn vrouw en ik in 1995 onze intrek op de eerste verdieping. Daarna verbouwde ik de discotheek, die is sinds 2000 de thuis van kunst- en hobbyatelier Schavaebou. We vernieuwden ook de daken, lieten de gevel in oorspronkelijke staat herstellen, zorgden voor nieuwe elektriciteit en verwarming...”

Verborgen parel

De cinemazaal zelf bleef al die jaren onaangeroerd. “Deze zaal straalt zoveel rust en charme uit, ik ben er echt aan verknocht. De originele stoelen zijn nog aanwezig, de oude piano staat nog op zijn vaste stek links vooraan op het podium... Ontelbare uren heb ik hier puin geruimd, en voor Open Monumentendag plaatste ik ook nieuwe verlichting. Verder heb ik nog geen concrete plannen met ‘onze’ cinema. Moest ik de loterij winnen, dan maakte ik er meteen weer een ouderwetse, charmante cinemazaal van waar B-films worden getoond en livemuziek wordt gespeeld. Spijtig genoeg is dat budget er nu niet, toch wilde ik deze verborgen parel graag eens tonen aan het grote publiek. Ik ben ook benieuwd naar de vele verhalen van de inwoners van Rumst, over hun herinneringen aan dit bijzondere gebouw.”

Cinmea Roxy Palace in de Statiestraat 5 bezoeken kan tijdens Open Monumentendag, nu zondag 8 september van 10 tot 17 uur. Het gemeentebestuur organiseert ook ‘Rondje Rumst’, een fietstocht van 10-14 uur langsheen de cinemazaal, de Lazaruskapel, de watertoren en museum Rupelklei. Aan de Lazaruskapel wordt van 11-17 uur een ‘Plattelandsmarkt’ georganiseerd met artisanale streekproducten.