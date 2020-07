Veerle (28) maakt droom waar en start eigen cateringzaak: “Lekker en gezond eten gaan bij mij hand in hand” Kristof De Cnodder

14 juli 2020

16u58 2 Rumst Veerle De Paepe (28) uit Rumst maakte onlangs van haar hobby haar beroep. Keukenprinses Veerle runt tegenwoordig haar eigen cateringbedrijf, met nadruk op gezonde voeding. “Ik vecht zelf al heel mijn leven tegen de kilo’s. Intussen weet ik dat lekker en gezond eten echt wel hand in hand kunnen gaan.”

Sinds een tweetal jaar verzorgde Veerle De Paepe al occasioneel de catering op feestjes, maar pas recent besloot ze haar vaste bureaujob op te zeggen en alles op haar zaak te zetten. “Ik voelde voor mezelf dat het tijd werd om mijn grote droom na te jagen en die lag altijd al in de keuken”, vertelt Veerle. “Ik had al enige ervaring in de sector – ik volgde hotelschool en werkte vroeger in bijberoep in enkele restaurants – en nu besloot ik de grote sprong te wagen. Het is een spannende stap, maar ik ben wel blij met mijn keuze.”

Eenmanszaak

Catering Veerle is (voorlopig) een eenmanszaak. Van grote feesten voor een paar honderd man blijft de kersverse zelfstandige wijselijk af, maar kleinere feestjes neemt Veerle wel aan. Gedurende de week brengt ze dan weer eten aan huis of op het werk. “Wie voor 9 uur bestelt, krijgt die bestelling tussen 11 en 13 uur geleverd”, zegt Veerle. “Ik mik in hoofdzaak op mensen die op één of ander kantoor werken en tijdens de middag eens iets anders willen eten dan boterhammen of een klassiek broodje. Bij wijze van promotiestunt verspreidde ik proevertjes in enkele kantoren in de buurt en daar hield ik al een paar bestellingen aan over.”

Veerle biedt steevast enkele vaste salades, wraps en dessertjes aan, wekelijks aangevuld met andere suggesties. In het najaar zullen er normaal ook warme gerechten op het menu komen. Rode draad doorheen de menukaart: gezond eten. “Zelf vecht ik al heel mijn leven tegen de kilo’s. Ik moet dus goed op mijn voeding letten. Gelukkig heb ik geleerd dat lekker en gezond wel degelijk samen kunnen gaan. Het is dan ook maar logisch dat ik mijn klanten gezonde opties aanbied. Lekker eten hoeft echt niet gepaard te gaan met zondigen”, besluit Veerle.

Meer info op www.cateringveerle.be.