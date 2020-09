Vanity Plates op vtm: Evi wordt ten huwelijk gevraagd met nummerplaat ‘Zot van A’ Els Dalemans

30 september 2020

19u12 1 Rumst In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een gepersonaliseerde nummerplaat rond. Evi Heyndrickx uit Terhagen (Rumst) is een van hen. Zij kreeg de nummerplaat ‘Zot van A’ als onderdeel van een van haar àcht huwelijksaanzoeken.

“Het getal acht heeft voor mij altijd al iets magisch gehad. Toen mijn vriend Jurgen en ik aan trouwen dachten, maakte ik hem dan ook duidelijk dat ik acht huwelijksaanzoeken verwachtte. Jurgen heeft die klus op één jaar tijd geklaard, het allerlaatste aanzoek deed hij met behulp van deze nummerplaat. Hij liet mijn wagen bestickeren met de vraag ‘Wil je met mij trouwen’ én bevestigde de nummerplaat ‘Zot van A’.”

Dagelijks getoeter

“Ik heb eerst nog een hele dag met de auto door Brussel gereden, vóór ik merkte waarom iedereen toeterde of een duim naar mij opstak. Dat gebeurt trouwens nog steeds: de stickers met het aanzoek zijn verdwenen, maar nog elke dag komt er wel iemand dichtbij rijden om de kentekenplaat te lezen, of zie ik koppels in de wagen achter mij wijzen en lachen.”

Na acht keer ‘ja’, stapten Evi en Jurgen op 8/8 in het huwelijksbootje. “Het was een fantastische dag, ook al was een huwelijksfeest omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk. Maar dankzij de opnames van vtm hebben we nu toch een mooi aandenken.”

Vanity Plates, op donderdag 1 oktober om 20.45 uur op vtm2