Vandalen beschadigen opnieuw chalet van wijkcomité: “Dit kost ons duizenden euro’s” Els Dalemans

27 juni 2019

12u19 0 Rumst Vandalen beschadigden opnieuw de chalet van wijkcomité Kleine Paepedaelen in Reet (Rumst). “Eén van onze ramen met veiligheidsglas sneuvelde en de toegangsdeur is stuk. Dit kost ons weer enkele duizenden euro’s”, zegt een teleurgestelde voorzitter van het wijkcomité Guy Vinck.

“Tot een jaar of vijf geleden kregen we geregeld ongewenste bezoekers over de vloer. We investeerden toen in ramen met veiligheidsglas, die bovendien niet open konden - zodat men het glas wel zou moeten breken - en een extra stevige deur. Daarna was het een hele tijd rustig, maar nu tellen we weer het ene incident na het andere”, zegt Vinck.

“Enkele weken geleden werden de zeilen van onze tent stukgesneden. We hadden net geïnvesteerd in mooie, spierwitte exemplaren zodat het geheel er netjes uitzag voor de geplande communiefeesten aan de chalet. Maar na twee dagen was die investering van 1.000 euro dus al weggegooid geld.”

“Dit keer sneuvelde één van de ramen en een deur van de chalet. We weten niet of het weer om vandalen gaat, of om inbrekers die niet binnen zijn geraakt. In onze chalet staat hooguit wat drank en een verouderde muziekinstallatie, veel valt er niet te rapen. We schatten dat de reparatie ons weer enkele duizenden euro’s zal kosten. Dit soort gebeurtenissen zijn enorm demotiverend voor de vrijwilligers die zich inzetten voor onze vzw en onze buurt.”

“We vermoeden dat hier na zonsondergang het één en ander gebeurt. We zien zelf nooit iemand aan de chalet, maar merken aan het afval dat we vinden dat er regelmatig volk rondhangt. Door een gebrek aan agenten bij de politiezone Rupel is het aantal controles in de buurt echter fel gedaald. Vroeger kwam er regelmatig een ploeg voorbij, en dit hielp écht. Hopelijk krijgt de chalet nu even weer wat extra politie-aandacht...”