UiTPAS Rupel maakt activiteiten goedkoper: “Willen meer mensen meer laten beleven” Els Dalemans

29 mei 2020

18u53 1 Rumst De gemeenten Rumst en Boom slaan de handen in elkaar voor de realisatie van een UiTPAS. “Deelnemen aan activiteiten wordt zo een pak voordeliger, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen nog een extra korting”, zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

““De UiTPAS is een kaart waarmee je punten spaart als je deelneemt aan sport- cultuur- of jeugdactiviteiten. Die punten kan je inruilen voor een extraatje, of korting op een ticket… Wie meer doet, krijgt dus ook meer korting. Ons doel is dan ook om méér mensen uit Rumst en Boom méér te laten beleven”, aldus Weckhuysen.

Extra korting

“Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming krijgen via de UiTPAS een extra korting. Zij kunnen ook punten sparen en omruilen, maar krijgen bovenop ook 80 procent korting op de deelnameprijs. Zo willen we onze vrijetijdsactiviteiten ook makkelijker toegankelijk maken voor mensen die het financieel minder breed hebben.”

Aanbod uitbreiden

“We lanceren deze ‘UiTPAS Rupel’ samen met buurgemeente Boom, in januari 2021. In de beginfase zal je punten kunnen sparen bij de gemeentelijke activiteiten, maar het aanbod wordt daarna verder uitgebreid. We denken dan aan een samenwerking met onze verenigingen, organisatoren van evenementen, zelfstandige partners, enzovoort. We hopen dat op termijn ook de andere Rupelgemeenten zich bij onze ‘UiTPAS Rupel’ aansluiten.”

De UiTPAS zal volgend jaar te koop zijn in onder meer de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Eén pas kost één keer 5 euro, wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt slechts 1 euro.