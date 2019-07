Uitbaters kattenhotel hebben 16 jaar ervaring, maar plots diploma nodig: “Geschikte opleidingen ontbreken”

Els Dalemans

30 juli 2019

20u11 50 Rumst Hij runt al tien jaar zijn eigen kattenhotel, deed voorheen elders 6 jaar ervaring op, en toch moet Tom Van den Eynde, uitbater van T&S Kattenhotel in Rumst, opnieuw naar school. “Volgens de nieuwe wet van bevoegd minister Weyts moet elke pensionuitbater voortaan over een geschikt diploma beschikken. Alleen ontbreekt de lijst met geschikte, haalbare opleidingen”, klinkt het.

“In het verleden moesten personen die een dierenpension, een dierenasiel, een honden- of kattenkwekerij of een dierenhandelszaak uitbaten, bekwaam zijn of beroep doen op bekwaam personeel. Eind mei ontvingen alle uitbaters van een dierenpension in Vlaanderen plots een brief van de overheid met de mededeling dat er in februari een nieuwe wet gestemd was. Tegen 2024 moeten we allemaal over een geschikt diploma beschikken, onze jarenlange beroepservaring is niet meer van tel.”

“De minister liet ons weten dat de goedgekeurde diploma’s op dit moment de volgende zijn: de richting dierenzorg in het secundair onderwijs, een bachelor agro- en biotechnologie, dierengeneeskunde, het diploma van asielmedewerker of een diploma of getuigschrift dat door de minister als evenwaardig is erkend. De eerste drie opleidingen zijn voor ons niet haalbaar, wij kunnen niet terug fulltime naar de schoolbanken in het secundair of hoger onderwijs. Een diploma asielmedewerker behalen is enkel mogelijk als je werkzaam bent in een erkend dierenasiel.”

“Ons rest dus enkel nog een erkend diploma of getuigschrift. Maar tot op vandaag heeft de minister nog geen enkele opleiding erkend. We gingen zelf op zoek naar een aanbod, en in de provincie Antwerpen is er een opleiding ‘uitbater dierenpension’, waarbij men gedurende 1 jaar 2 voltijdse dagen per week naar school moet. Wij werken 7/7 in ons dierenpension en ik ben bovendien ook nog aan de slag bij een werkgever buitenshuis.”

“Waarom wordt bijvoorbeeld een bekwaamheidsexamen voor mensen die al jaren een eigen pension runnen niet mee in deze lijst opgenomen? Wat met uitbaters die investeerden in een nieuwe pand of stevig verbouwden voor hun dierenhotel? Moeten zij nu plots twee dagen per week naar school, of anders hun zaak sluiten? Heel wat collega’s hebben heel wat vragen.”

“De wet is nu al enkele maanden van kracht, en het nieuwe schooljaar is in zicht. Daarom vragen wij al weken aan de minister welke cursus geschikt en erkend is en waar we deze kunnen volgen. We kregen echter geen inhoudelijk antwoord. En toen werd het helemaal te gek: we belden naar 1700 -het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid- en kregen daar te horen dat we helemààl geen opleiding moeten volgen.”

“Ook wij vinden dierenwelzijn énorm belangrijk, en we begrijpen dat de minister broodfokkers wil aanpakken. Maar andere sectoren die met dieren werken worden nu mee gestraft. Waar ga je een opleiding vinden voor uitbaters van een papegaaienpension? Of voor iemand die reptielen opvangt voor hun eigenaars? Men had beter eerst met de sector gepraat en dit dossier eerst grondig en volledig uitgewerkt, vooraleer de wet goed te keuren.”

“We zitten nog in een opstartfase, dus de lijst met erkenningen is nog lang niet volledig”, reageert het kabinet Weyts. “Iedereen kan nog andere opleidingen en cursussen voorleggen in de erkenningsaanvraag, en iedereen zal een antwoord krijgen. Zo zal de lijst met erkende opleidingen de komende maanden verder worden aangevuld. We zullen hierbij zeker ook avondonderwijs en meer mogelijk maken.”

“We vragen echt niet het onmogelijke, maar gewoon een beperkte basiskennis van Dierenwelzijn. Alleen enthousiasme volstaat immers niet om dierenwelzijn te garanderen. Er zijn heel veel mensen van goeie wil, maar dat betekent nog niet dat ze beschikken over de juiste kennis. Je wordt echt niet slechter van zo’n opleiding, integendeel: net beter. En vooral: het dierenwelzijn wordt er beter van.”