Tweedeverblijvers vol onbegrip over huidige maatregelen: “We kruisen hier meer wandelaars dan in de Ardennen” Ben Conaerts

11 mei 2020

19u49 0 Rumst Terwijl de winkels weer de deuren mogen openen, voelen nu de tweedeverblijvers zich in de steek gelaten. Zij moeten nog minstens tot 8 juni wachten voor ze naar hun buitenverblijf mogen afreizen. “Een volstrekt onlogische maatregel”, vinden Jago Dierckx (34) en Sofie Van Breedam (32), die een stacaravan hebben in de Ardennen. “We mogen gaan winkelen tussen andere mensen, maar naar onze eigendom gaan, waar we perfect in onze ‘bubbel’ kunnen blijven, mag niet.”

Ze hadden het afgelopen weekend het liefst doorgebracht in hun stacaravan in de provincie Luxemburg. Maar in de plaats daarvan zaten Jago en Sofie gewoon ‘in hun kot’, zoals het door de Nationale Veiligheidsraad wordt opgelegd. Al weken zit het koppel tevergeefs te wachten tot het licht op groen wordt gezet en tweedeverblijvers opnieuw naar hun buitenverblijf mogen rijden. Terwijl er volgens Jago en Sofie zelf geen enkele reden meer is om nog langer te talmen.

Flinke tik

“Er was eerst gezegd dat men op 18 mei de knoop ging doorhakken, als de coronacijfers gunstig evolueerden. De cijfers zijn gunstig geëvolueerd, maar toch zal men de beslissing ten vroegste op 8 juni nemen. We moeten dus nog een maand wachten, een flinke tik in ons gezicht. We mogen vandaag wel gaan winkelen, tussen allerlei andere mensen, maar niet naar onze eigendom, waar we perfect in onze ‘bubbel’ kunnen blijven. Wie ziet daar de logica in?”

“We zijn het voorbije weekend gaan wandelen in de buurt, om toch even buiten te zijn. Ik denk dat we onderweg minstens dertig mensen hebben gekruist. Dat is volgens mij een stuk gevaarlijker dan wandelen in de Ardennen, waar we in het bos haast niemand tegenkomen”, redeneert Sofie.

Covidafdeling

“Het is overigens niet dat ik het coronavirus niet ernstig neem. Ik ben zelf verpleegkundige in het Middelheimziekenhuis en heb wekenlang op de covidafdeling gestaan. Ik heb met m’n eigen ogen gezien waartoe een besmetting kan leiden. Als ik ook maar één seconde dacht dat het gevaarlijk zou zijn om naar ons buitenverblijf te rijden, zou ik er niet eens aan denken. Maar op dit moment zie ik gewoon het risico niet. Meer nog: Marc Van Ranst zegt zelf dat er virologisch geen enkele reden is om de regel te blijven handhaven. Is het dan een politiek spel dat men speelt?” vraagt Sofie zich af.

“Daarnaast is er het financiële plaatje”, vult Jago aan. “We hebben op onze camping 1.600 staangeld betaald voor een jaar, terwijl we er waarschijnlijk drie maand geen gebruik van kunnen maken. Onze caravan heeft intussen nood aan een flinke schrobbeurt, om de groene aanslag van mos te verwijderen. Hoe langer het duurt om dat aan te pakken, hoe groter de schade.”

Brief

Jago en Sofie zijn natuurlijk lang niet de enigen die getroffen worden door de maatregel. Een groep tweedeverblijvers stuurde zondagavond een brief naar de leden van de Nationale Veiligheidsraad en de GEES (de experts verantwoordelijk voor de exitstrategie) om hun ontevredenheid te laten blijken. “Een tweede verblijf is geen vakantiehuurhuis of hotel dat men na zijn vakantie zorgeloos kan achterlaten zonder zich nog om enig onderhoud te bekommeren”, klinkt het daarin. “Een eerste verbod in maart was al moeilijk te begrijpen, maar werd desondanks heel braafjes aanvaard. De absurde extra verlenging van dit verbod is al helemaal niet meer te begrijpen.”