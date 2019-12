Tomorrowland trakteert rusthuisbewoners op 'Winterparty’ Els Dalemans

11 december 2019

17u52 0 Rumst Het dancefestival Tomorrowland organiseerde woensdagnamiddag een bijzonder feestje voor een al even bijzonder publiek. In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst vond immers een ‘Tomorrowland Winterparty’ plaats, waar jong en oud samen uit de bol gingen. “Het was afgelopen zomer té warm om deze senioren op het terrein te ontvangen, daarom komen wij nu naar hen”, zegt Ivo Corbeels, buurtbewoner en ombudsman van Tomorrowland.

“Zo’n tien jaar geleden startten we met rondleidingen voor de buurt op het festivalterrein van Tomorrowland in recreatiedomein De Schorre in Boom. Elk jaar schreven meer omwonenden zich in en zo groeide het idee om samen met de organisatie één groot buurtfeest te organiseren. Dat vindt nu elk jaar plaats in de week tussen de twee Tomorrowland-weekends, maar voor senioren en minder mobiele buurtbewoners is het iets te druk tussen die 10.000 aanwezigen. Daarom blijven we voor hen nog steeds wél rondleidingen organiseren”, zegt Corbeels.

Hittegolf

“Maar het buurtfeest van afgelopen zomer viel midden midden in een hittegolf, de temperatuur liep op tot wel 40 graden. Woonzorgcentrum Sint-Jozef vond het onverantwoord om onder die brandende zon met de bewoners naar het festivalterrein af te zakken. We vonden dit zo jammer, dat we besloten om zélf naar de bewoners toe te komen. We richtten de zaal van het woonzorgcentrum in als een ‘Tomorrowland Winterparty’, met buttons voor alle aanwezigen, grote bloemen als aankleding, een wafel- en ijsjeskraam als ‘foodtruck’, Tomorrowland-figuren op de dansvloer en een reeks DJ’s achter de draaitafel.”

Connemara

De jongeren van de DJ-school uit Bornem kregen de bewoners meteen op de dansvloer. Er werden fluo-sticks uitgedeeld en iedereen zwaaide lustig mee op de tonen van ‘Les lacs du Connemara’. Ook bewoner Willy Van Buggenhout (90) waagde zich aan een dansje, samen met zijn dochters Ann en Marina. “Wij zijn afkomstig uit de streek, dus kennen we De Schorre als een oude kleiput die later een recreatiedomein werd. Papa ging daarom vorig jaar uit nieuwsgierigheid mee een kijkje nemen op het festivalterrein en hij was enorm onder de indruk van de vele lichten, grote podia en meer.”

Papa keek enorm uit naar de uitstap van vorige zomer, toen die geannuleerd werd was hij net als vele andere bewoners zelfs een beetje boos. Het is daarom eens zo leuk om hen nu met volle teugen van het feest te zien genieten Ann Van Buggenhout, dochter van bewoner Willy (90)

Boos

“Papa keek daarom ook enorm uit naar de uitstap van dit jaar, toen die geannuleerd werd was hij net als vele andere bewoners zelfs een beetje boos. Het animatieteam organiseerde ter compensatie nog een andere activiteit, maar uit protest wilden de senioren zelfs niet deelnemen (lacht). Het is daarom eens zo leuk om hen nu met volle teugen van het feest te zien genieten. Ook de bewoners die niet meer mee op uitstap kunnen gaan, hebben meer aan dit Winterfeest. Maar volgend jaar gaat papa toch het liefst van al weer gewoon op het Tomorrowland-festivalterrein zelf een kijkje nemen.”