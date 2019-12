Theo (91) en Lea (90) vieren 70 jaar huwelijksgeluk Els Dalemans

27 december 2019

16u18 2 Rumst Maar liefst 70 jaar geleden stapten Theo Van Doorslaer (91) en Lea Boeynaens (90) in het huwelijksbootje. Het koppel vierde die bijzondere huwelijksverjaardag in woonzorgcentrum De Vaeren in Rumst, en kreeg er felicitaties van het gemeentebestuur bovenop.

“Mijn ouders groeiden allebei op in Niel, waar ze na hun huwelijk ook bleven wonen. Mijn vader was elektrotechnisch tekenaar, mijn moeder zorgde voor het huishouden en de kinderen: mijn broer en ikzelf. Ondertussen breidde onze familie verder uit met 2 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen”, zegt dochter Ingrid Van Doorslaer.

“Papa was altijd heel actief en sociaal geëngageerd: hij was gemeenteraadslid in Niel, voorzziter van het ACV en het ACW en tot 3 jaar geleden ook voorzitter van de vereniging voor senioren Okra. Mijn ouders hadden het geluk om vele jaren gezond te blijven, pas enkele maanden geleden besloten ze samen te verhuizen naar woonzorgcentrum De Vaeren.”