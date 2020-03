Tablets helpen geïsoleerde patiënten in AZ Rivierenland om te communiceren met thuisfront Tim Van Der Zeypen

30 maart 2020

15u00 0 Rumst Het ziekenhuis AZ Rivierenland met campussen in Bornem en Rumst zet sinds kort tablets en een team van ergotherapeuten alsook psychologen in om patiënten te laten communiceren met het thuisfront. Sinds de coronacrisis krijgen alle patiënten in de ziekenhuizen geen bezoek meer.

Met de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die in het leven werden geroepen om de pandemie te bestrijden, gelden in de Belgische ziekenhuizen enkele strikte regels. Ook in de campussen van het AZ Rivierenland. “Opgenomen patiënten, zowel COVID patiënten als niet-COVID patiënten, krijgen geen bezoek meer”, vertelt algemeen directeur Bart Van Bree. “Dat maakt dat het helemaal geen gemakkelijke periode is om in het ziekenhuis te liggen.”

Het ziekenhuis heeft daarom een team van psychologen én ergotherapeuten ingezet. “Zodat zij eens een praatje kunnen slaan met de patiënten maar hen ook helpt om te communiceren met het thuisfront”, gaat Van Bree verder. Om dit beter te kunnen doen, stelde het ziekenhuis verschillende tablets beschikbaar. “Het doorgeven van persoonlijke boodschappen is hierdoor gemakkelijker geworden”, zegt Van Bree. “

Reservepoule

Net zoals in de rest van België, nam de stroom van het aantal COVID patiënten ook in het AZ Rivierenland erg toe. “Maar dankzij de ongelofelijke inspanningen van onze medewerkers kunnen wij die toestroom nog aan”, aldus Van Bree. “Natuurlijk weten we niet wat er nog op ons zit af te komen.” Het ziekenhuis zette ook in om reservepersoneel op te leiden voor kritische afdelingen. “Op die manier zijn we op alles voorbereid”, klinkt het nog.

Dat zijn zorgverleners op beide campussen de afgelopen weken onder enorme druk staan, merken ze ook in het ziekenhuis. Voorlopig blijft de uitval van personeel beperkt maar de situatie wordt wel gemonitord. “We hebben naast een team van psychologen om de medewerkers op te vangen en ook speciale ruimtes ingericht waar het personeel kan uitrusten”, aldus Van Bree. “We beseffen dat wel veel van hen vragen, maar ze blijven er samen vol voor gaan.”

Besparingen

Volgens Van Bree zorgen ook de regelmatige schenkingen van de inwoners uit de Rupelstreek én Klein-Brabant ervoor dat het personeel gemotiveerd blijft verder doen. “Zij rekenen op ons dus wij moeten ervoor blijven gaan”, luidt het. “De bloemen, kaartjes maar ook de vele steunbetuigingen op straat, geeft hen de moed, kracht en energie om door te gaan. Al hoop ik dat deze steun niet eindigt na de crisis.”

De algemeen directeur roept daarom alle verantwoordelijken op om na te denken tijdens de volgende besparingen en postcrisis situaties. “Onze sector staat al jaren onder druk en moet er veel worden bespaard”, besluit Van Bree. “Daarom is het belangrijk om na deze crisis niet opnieuw te besparen in de zorgsector. In andere landen deden ze dit enkele jaren geleden ook en daar ondervinden ze nu jammer genoeg de gevolgen van.”