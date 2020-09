Sportievelingen kunnen zich maand lang uitleven op IPitup-beweegbank aan de Blauwe brug Els Dalemans

02 september 2020

13u38 0 Rumst De gemeente Rumst moest de ‘Maand van de Sportclub’ dit jaar annuleren omwille van het coronavirus, maar zocht en vond een leuk alternatief. “We lieten een IPitup-beweegbank plaatsen aan de voet van de Blauwe brug, zo is er geen excuus om niet in de beweging te blijven”, zegt sportschepen Geert Van der Auwera (CD&V).

“Tijdens de ‘Maand van de Sportclub’ zetten we traditioneel onze sportclubs in de kijker. Dit is uitzonderlijk niet mogelijk, maar we wilden toch graag op sport en beweging focussen. Daarom vind je vanaf 2 september een IPitup-beweegbank op de picknickplaats naar het jaagpad aan de Blauwe brug.”

QR-code

“De beweegbank bestaat uit zes verschillende oefenstations, waar je individueel of in bubbel op kan sporten. Het all-in-one-toestel bestaat uit een zit-, rust-, hang- en oefenplekje. Joggers, wandelaars en fietsers kunnen er bijvoorbeeld halt houden om hun kracht- en stabilisatieoefeningen uit te voeren. Bij de beweegbank hoort ook een QR-code, zo open je met je telefoon een beweegprogramma met verschillende oefeningen: duwen, trekken, rompstabiliteit…”