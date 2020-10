Sp.a-groen luidt alarmbel: “Kinderarmoede in Rumst stijgt snel, corona maakt situatie in gezinnen nog moeilijker” Els Dalemans

12 oktober 2020

13u31 2 Rumst De Rumstse sp.a-groen-fractie luidt de alarmbel over de stijging van de kinderarmoedecijfers in Rumst. “Dit zou de absolute prioriteit moeten zijn in een gemeente, maar onze budgetten worden amper gebruikt”, zegt gemeenteraadslid Christine Jacobs. “Gewoon geld uitdelen is niet de juiste oplossing. We hebben ideeën voor projecten, maar konden deze nog niet opstarten door de coronacrisis”, reageert schepen voor Sociaal Beleid Els Devlies (N-VA).

“De cijfers rond kinderarmoede in Rumst baren ons zorgen. Volgens de kansarmoede-index van Kind&Gezin leefde in 2019 maar liefst 9,75 procent van de Rumstse kinderpopulatie in armoede. In 2018 was dit ‘maar’ 7,1 procent, de stijging is dus opvallend. 9,75 procent is het hoogste getal op de index sinds 2001, dit gegeven moet alarmbellen doen afgaan”, zegt Jacobs.

Van het voorziene budget van amper 2.000 euro waarmee Rumst deze kinderarmoede wou opsporen en aanpakken, werd er amper 270 euro uitgegeven aan luiers en babymelk. Er is aan té weinig mensen hulp geboden

Babymelk

“Van het voorziene budget van amper 2.000 euro van waarmee Rumst deze kinderarmoede wou opsporen en aanpakken, werd er amper 270 euro uitgegeven aan luiers en babymelk. Er is aan té weinig mensen hulp geboden, terwijl kinderarmoede een absolute prioriteit zou moeten zijn van een gemeentebestuur. Het wordt hoog tijd dat we een versnelling hoger schakelen in de werking van het ‘Huis van het Kind’ en het Kindergelukcharter.”

Voedselpakketten

“We zien ook aan andere cijfers dat de problemen in Rumst toenemen. Het aantal verdeelde voedselpakketten steeg in onze gemeente met maar liefst 33 procent. Ook heel wat eenoudergezinnen verkeren in een moeilijke situatie, met een budget van 2.000 euro - geld dat niet eens wordt uitgegeven - gaan we dit probleem niet oplossen. Het is niét onze bedoeling om alleen maar met geld te gooien, we moeten deze mensen ook op andere manieren helpen.”

Cadeaubons

“Naar aanleiding van de coronacrisis kreeg Rumst zelfs extra budgetten om de armoede te bestrijden”, vult Bart Peeters (sp.a-groen) aan. “21.700 euro ligt klaar voor trajectbegeleiding of om programma’s op te starten om kwetsbare groepen op te sporen, een consumptiebudget van 22.900 euro zou gebruikt worden om gezinnen - in de vorm van cadeaubons - te ondersteunen bij hun boodschappen bij de lokale handelaars en in de supermarkten. Wanneer krijgen deze mensen hun bons?”

Niet-Belgische afkomst

“Ook wij zijn even bezorgd om deze stijging, maar de oplossing is inderdaad niet alleen om een zak geld uit te delen”, reageert schepen Devlies. “Uit de analyse van de cijfers van Kind&Gezin blijkt dat de samenstelling van de bevolking in Rumst diverser is geworden. In 2009 was 8 procent van de inwoners van niet-Belgische afkomst, in 2019 was dat al 13 procent. Helaas zijn die cijfers vaak gelinkt aan kans- en kinderarmoede. We gaan dus vooral dààr op werken, om het probleem aan te pakken.”

Babytheek

“We planden de voorbije maanden verschillende projecten, zoals de opening van een babytheek, maar konden deze door de coronacrisis nog niet opstarten. We werken ook aan een buddy-project, waarbij externen deze gezinnen in problemen begeleiden naar geschikt werk, een betere woonst enzovoort. Ook de oprichting van een praatgroep specifiek rond verslavingen lijkt ons nodig. Door de situatie van het hele gezin te verbeteren, willen we ook de problemen van de kinderen oplossen.”

Discreet helpen

“We werken op dit moment ook aan de concrete verdeling van het corona-budget. We moeten nog bepalen welke groepen precies hulp gaan krijgen - bijvoorbeeld leefloners, personen met een beperking… - en willen ook een oproep lanceren om mensen te bereiken die de weg naar het Sociaal Huis nu nog niet kennen. Door te werken met cadeaucheques, kunnen we deze groep heel discreet helpen. Ons doel is om het bedrag volledig te gebruiken, de grootte van de groep zal dus bepalen hoeveel cheques iedereen precies krijgt.”

Expertise uitbreiden

“Natuurlijk is het veel belangrijker om onze inwoners op lange termijn op een structurele manier te steunen. In het verleden bleef de rol van het OCMW te veel beperkt tot het uitkeren van steun, er werd te weinig ingezet op begeleiding naar de juiste hulpverlening toe. Daarom gaan we de werking van onze sociale dienst versterken en onze expertise uitbreiden, zodat we sneller meer mensen op de juiste manier op weg kunnen helpen.”