Sigaret veroorzaakt klein brandje Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

17u15 1

De brandweerzone Rivierenland is moeten uitrukken naar de Tuinwijk in Rumst. Er was sprake van een brand. Bij aankomst bleek het om een beperkt brandje te gaan in de zijberm naast de rijbaan. De hulpdiensten hadden het brandje snel onder controle. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door een brandende sigaret.