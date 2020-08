Schilderen met ijsblokjes en waterijsjes voor senioren: Rumst houdt jong en oud koel tijdens hittegolf Els Dalemans

05 augustus 2020

16u43 1 Rumst Met de eerste hittegolf van deze zomer in zicht, ligt de focus even niet alleen op het coronavirus. In Rumst zorgt het lokale bestuur ervoor dat zowel de kleinste als de oudere inwoners de komende dagen het hoofd koel houden.

“Onze buitenschoolse kinderopvang in Villa Kakelbont volgt nauwgezet de maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid op. De kinderen worden aangemoedigd om meer te drinken, in de schaduw te spelen, ze worden ingesmeerd met zonnecrème en nog meer dan anders in het oog gehouden…”, somt Annelies Geerts op.

Schilderen met ijsblokjes

“Maar ook de activiteiten worden aangepast en daar genieten de kleintjes enorm van. Op de planning staan waterspelletjes in de schaduw, een wasbeurt voor de steps en fietsen, schilderen met ijsblokjes en water en meer. Alles wordt uit de kast gehaald om de kleintjes koel te houden.”

Waterijsjes voor senioren

“Maar ook onze senioren worden niet vergeten. In de seniorenflats en woningen van het Hof van Crequi en Hoogvelden wordt de gezondheid van de bewoners van dichtbij opgevolgd, zij kregen ook allemaal een folder met tips in de bus om de warme periode goed door te komen. Ook werden er kleine flesjes water met een smaakje uitgedeeld, om iedereen aan te moedigen meer te drinken. De komende dagen volgt nog meer smaakwater én trakteren we op waterijsjes!”